Le président du Cse Idrissa Seck endeuillé: Sa soeur cadette est décédée Idrissa Seck est en deuil a appris ce matin la rédaction de Leral tv. Le président du CESE a perdu sa sœur cadette.

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Juillet 2021

Mame Fama Seck a été rappelée à Dieu hier, dans la nuit du mercredi 28 juillet 2021, dans la capitale du rail où elle habitait.



La défunte était l’épouse de Khalifa Ababacar Mbaye et elle laisse des enfants éplorés derrière elle.



Elle était l'homonyme de Sokhna Mame Fama Sy, fille de Sidy Ahmed Sy et était connue pour sa maîtrise du Saint Coran, qu’elle aimait réciter chaque matin de sa belle voix, avec les khassida de Mame El Hadji Malick Sy.



Leral tv présente à M. Idrissa Seck, à toute la famille Seck et au parti Rewmi, ses sincères condoléances en cette douloureuse circonstance.

