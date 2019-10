Le président du Zmamalek s’attaque à Fatma Samoura et Augustin Senghor Le président du Zamalek a réagi au conflit qui oppose son équipe à Génération Foot. Lors d’une sortie sur une chaîne de télévision égyptienne, Mansour Mortada s’est violemment attaqué à Fatma Samoura et Augustin Senghor.



Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Octobre 2019

Le président du club cairote commence d’abord par s’en prendre aux dirigeants de Génération Foot, les accusant d’avoir demandé les services d’une danseuse, « Ils disent que nous les avons torturés, mais la seule torture que je vois, c’est qu’ils voulaient une danseuse et je ne pouvais pas leur en donner une », a-t-il déclaré, avant de s’attaquer au président de la Fsf, Augustin Senghor et à Fatma Samoura.



«La fédération sénégalaise et le président du club (Mady Touré, ndlr), sont vulgaires. Nous ne voulons pas engager une polémique ici. Mais à Fatma Samoura, je dis ceci : Nous connaissons votre relation avec le président de la FIFA, ainsi qu’avec Hayatou (ancien président de la CAF)… Je t’avertis, si tu veux faire quoi que ce soit… Zamalek ainsi que son président ne sont pas petits. Et je t’avertis encore, avec tout le respect que je vous dois, à vous, au président de la fédération du Sénégal (Me Augustin Senghor) et à toutes les équipes sénégalaises, en dehors de Génération Foot, qui est un club qui reçoit des fonds d’origine inconnue…» s’égosille-t-il.





