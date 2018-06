Le prêtre qui a giflé un bébé suspendu: "J'espérais le calmer"

La vidéo, datant de dimanche dernier, a provoqué de nombreuses réactions indignées sur les réseaux sociaux. Alors qu'il baptisait un enfant en pleurs, le prêtre lui a enserré le visage et l'a giflé, à la stupéfaction de ses proches.

"C'était entre une caresse et une petite tape", tempère le prêtre. "J'espérais le calmer, je ne savais pas très bien que faire."



"Pendant la messe, tout s'est bien passé (...) Il a deux ans et demi, ce n'est pas un bon âge pour baptiser. À cet âge, ils sont grands donc ils savent que quelque chose se passe mais ils sont encore trop petits pour comprendre et réaliser", justifie-t-il encore.



Face au tollé, le diocèse de Meaux (Seine-et-Marne) dont il dépend - le lieu exact de l'incident n'a pas été dévoilé à la demande des parents de l'enfant - l'a suspendu de toute célébration de baptême et de mariage. "C'était mon dernier baptême. Il y a une fin à tout", a également réagi le prêtre âgé de 89 ans.



Le baptême s'est poursuivi malgré l'incident et l'octogénaire s'est excusé le jour-même auprès des proches de l'enfant. "De mon point de vue, il me semble que ça a été un baptême normal. Je n'ai rien à cacher. Mais ça a été mal interprété, je trouve que la réaction est disproportionnée", conclut l'homme d'église.



De son côté, le diocèse a tenté d'expliquer la "perte de sang-froid" du prêtre par l'âge et la fatigue, qui "s'explique mais ne s'excuse pas".



Selon Le Figaro, la famille a porté plainte contre le prêtre.



