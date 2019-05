Le prêtre se suicide suite à la menace de sa copine de rendre publique leur relation amoureuse

Si le tribunal correctionnel de Dakar suit le réquisitoire du parquetier, Jeanne Pauline Dionne et sa complice, Sokhna Dia seront condamnés à une peine de deux ans dont un an ferme. Poursuivie pour association de malfaiteur et extorsion de fonds, jeanne est accusée d’avoir poussé le père Cerile Moma au suicide.



La prévenue Jeanne Pauline Dionne, entretenait secrètement une relation amoureuse avec le frère Cerile Moma. Pour se faire de l’argent, la dame qui prétend être enceinte, a menacé son copain de révéler leur idylle à l’un de ses amis de la même congrégation « Saint jean de Dieu ».



Ses menaces auraient poussé le frère Cerile au suicide. Lors de son arrestation, rapporte le quotidien L’As, elle avait reconnu les faits en soutenant qu’elle a ourdi un plan avec l’aide de sa copine Sokhna Dia. Cette dernière est poursuivie pour complicité d’association de malfaiteurs et extorsion de fonds.



