Le prince héritier saoudien a acheté la maison la plus chère du monde (Photos) Rédigé par leral.net le Lundi 18 Décembre 2017 à 18:19 | | 0 commentaire(s)| Mohammed ben Salmane, le prince héritier d'Arabie Saoudite, est le mystérieux acquéreur du « Château Louis XIV », la demeure la plus chère au monde, affirme le New York Times dimanche 17 décembre. La luxueuse propriété a été achetée pour 275 millions d'euros en septembre 2015. Rien n'avait à l'époque filtré sur le nom du nouveau propriétaire, si ce n'est qu'il était « du Moyen-Orient ».



En effet, la luxueuse propriété a été vendue en septembre 2015 par la société française spécialisée dans l’immobilier de luxe Daniel Féau, membre du réseau Christie’s. Rien n’avait à l’époque filtré sur le nom du nouveau propriétaire, si ce n’est qu’il était « du Moyen-Orient », avait simplement indiqué une source proche du dossier.

A en croire le New York Times, Mohammed ben Salmane a acheté le château par le biais d’intermédiaires. Les sociétés françaises qui détiennent la propriété sont gérées par une firme luxembourgeoise, Prestigestate SARL, elle-même contrôlée par l’entreprise Eight Investment.

Le New York Times qui a consulté des documents rapporte que Eight Investment est « la propriété de membres de la famille royale saoudienne ». Selon toujours le journal américain, Thamer Nassief, directeur à la fois d’Eight Investment et de Prestigestate, se présente en effet comme « président des affaires privées du prince héritier » saoudien.

Eight Investment est également derrière le rachat d’un yacht d’une valeur de 500 millions de dollars, en 2015, ainsi que l’acquisition du tableau de Léonard de Vinci, Salvator mundi, vendu aux enchères pour 450 millions de dollars.

En 2015, Eight Investment Company a également acheté le super-yacht Pegasus VIII de 400 millions de dollars d’un magnat russe de la vodka. Salman a été désigné comme l’acheteur alors qu’il s’est engagé à combattre la corruption au sein des élites du pays, rapporte le Daily Mail.

Surnommé « MBS », le prince héritier mène depuis moins de deux ans, une politique de réformes drastiques sur le plan économique, social et sociétal qui bouleverse les habitudes du royaume saoudien ultra-conservateur et vise notamment, à le rendre moins dépendant de la manne du pétrole.

Plus de 200 personnalités influentes ont été arrêtées dans le cadre d’une opération anticorruption, dont des ministres et ex-ministres. La plupart ont été remis en liberté en échange du remboursement des sommes considérées comme mal acquises.

Salman a déclaré qu’il espérait amasser 100 milliards de dollars à travers ce qu’il prétend être des gains mal acquis.

Il supervise également un projet de réforme baptisé Vision 2030, qui verra le royaume se diversifier loin du pétrole tout en cherchant à équilibrer les comptes du gouvernement.

Fin octobre, il a notamment promis une Arabie saoudite « modérée », en rupture avec l’image d’un pays longtemps considéré comme l’exportateur du wahhabisme, une version rigoriste de l’islam qui a nourri nombre de jihadistes à travers le monde. Il va permettre aux femmes de conduire et autoriser la réouverture des cinémas.















