Le procès en appel de Mame Mbaye Niang renvoyé : L’interdiction temporaire de circulation de motos dans le Département de Dakar levée

« L'interdiction temporaire de circulation des motocyclettes et cyclomoteurs dans le Département de Dakar, prononcée par arrêté n°073/GRD du 14 avril 2023, est levée », annonce le document.



« Le présent arrêté sera publié et communiqué partout où besoin », conclut le document qui soulage les motocyclistes et autres conducteurs de moto Jakarta.



Mais dans certaines localités, force est de le dire, beaucoup de conducteurs de motos qui en font leur business n’ont pas respecté la mesure. Un fait constaté dans beaucoup de quartiers…