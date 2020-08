Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le professeur Ibrahima Pierre Ndiaye, monument de la médecine et spécialiste en neurologie, est décédé ce mardi à l’âge de 78 ans, à l’hôpital Principal. Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Août 2020 à 03:22 | | 0 commentaire(s)| Né le 9 février 1942 à St-Louis où il a effectué l'école primaire et le lycée, le Pr Pierre Ndiaye, effectue des études de médecines à l’Université de Dakar, après son baccalauréat scientifique obtenu au lycée Charles De Gaulle.



Il part pour la France pour se perfectionner comme interne des hôpitaux à l’Université de Paris IV.

Il réussit son agrégation en médecine en 1979, devenant ainsi le premier africain francophone agrégé en neurologie. Dès 1985, il est professeur titulaire de la chaire de neurologie à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Pendant 12 ans, il a été censeur de la faculté de médecine, pharmacie et odontologie.

A la retraite, le Pr Ibrahima Pierre Ndiaye a été vice-président de l’Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANSTS) et membre de plusieurs sociétés savantes.

Il était également titulaire de nombreuses distinctions parmi lesquelles, les Palmes académiques du Conseil africain et Malgache pour l’enseignement supérieur(CAMES), la Légion d’honneur française, l’Ordre national du Mérite du Sénégal en autres.

Nous présentons nos condoléances à la famille du défunt.

Avec :Maderpost



