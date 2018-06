Le programme de ce jeudi 28 juin 2018, 15e journée du Mondial

Le groupe H ouvre la journée et réserve encore du suspense. Si la Pologne est éliminée, les trois autres équipes sont sous pression. Les Polonais joueront d’ailleurs un rôle d'arbitre en affrontant le Japon, actuel leader du groupe et qui n'a besoin que d'un match nul pour se qualifier pour les 8es de finale.



Entre le Sénégal et la Colombie, les données sont simples : si les Lions de la Teranga ne perdent pas, ils seront en 8es. Sinon, ce sont leurs adversaires colombiens qui se qualifieront. De plus, si le Japon ne bat pas la Pologne, la première place du groupe est encore jouable pour l'une de ces deux équipes.



En fin de journée, le groupe G offre une belle affiche. L’Angleterre et Belgique s’affrontent en effet à Kaliningrad. Le Panama et la Tunisie étant d’ores et déjà éliminés, tous les regards iront vers cette rencontre qui déterminera le premier du groupe. Entre les deux équipes, c’est l’égalité parfaite. Même différence de buts, même nombre de buts marqués. Si ce match devait se terminer par un nul, c’est donc au fair-play que les deux équipes seraient départagées. Et pour l’heure, la Belgique a pris un carton de plus.



14h00 à Volgograd : Japon-Pologne (groupe H),

14h00 à Samara : Sénégal-Colombie (groupe H),

18h00 à Kaliningrad : Angleterre-Belgique (groupe G),

18h00 à Saransk : Panama-Tunisie (groupe G)



Le joueur à suivre : Harry Kane

L’attaquant de Tottenham est en train de confirmer son excellente saison 2017-2018 (41 buts en 48 matches toutes compétitions confondues). L’international anglais est tout simplement le meilleur buteur de ce Mondial pour l’instant, avec 5 réalisations (deux contre le Maroc et trois contre le Panama). Toujours bien placé, tel un renard des surfaces, Kane veut guider son pays pour aller plus loin possible dans ce Mondial.



Le saviez-vous ?

La Belgique semble aimer l’Angleterre. Et pour cause : 10 des 24 joueurs sélectionnés par Roberto Martinez évoluent dans le championnat anglais. Thibaut Courtois, Eden Hazard (Chelsea), Jan Vertonghen (Tottenham), Kevin De Bruyne (Man City), ou encore Romelu Lukaku (Man Utd) sont ainsi habitués à croiser les joueurs de la Perfide Albion. Cette affiche reste donc particulière pour certains Belges, sans oublier le sélectionneur Martinez, ex-entraîneur de Wigan et d’Everton, et évidemment, l’un de ses adjoints Thierry Henry, ancienne légende d’Arsenal.









