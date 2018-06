Le programme de ce mardi 26 juin 2018 - 13e journée

Les groupes C et D vont rendre leur verdict.



Dans le groupe C, celui de la France, les Bleus sont d’ores et déjà qualifiés. Ils affrontent le Danemark à Moscou, pour déterminer qui finira premier de la poule. Un match nul suffit à l’équipe de France. En revanche, les Scandinaves doivent absolument s’imposer pour ravir le leadership du groupe. Pour autant, une défaite pourrait éliminer les Danois si dans le même temps, l’Australie bat le Pérou, déjà éliminé, à Sotchi.



En ce qui concerne le groupe D, la Croatie est la seule nation déjà qualifiée pour le tour suivant. La première place est d’ailleurs quasiment acquise pour les coéquipiers de Luka Modric. C’est derrière que le Nigéria (deuxième avec 3 points), l’Islande (troisième avec 1 point) et l’Argentine (quatrième avec 1 point) vont batailler. L’Albiceleste de Messi défiera d’ailleurs le Nigéria et la victoire sera impérative pour espérer une qualification pour le tour suivant. Cela constituerait un véritable séisme sur la planète football que de voir les Argentins sortir dès le premier tour.

14h00 à Moscou : Danemark-France (groupe C),



14h00 à Sotchi : Australie-Pérou (groupe C),

18h00 à Rostov : Islande-Croatie (groupe D),

18h00 à St-Pétersbourg : Nigeria-Argentine (groupe D),





