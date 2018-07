Le programme du jour du 06 juillet 2018, France vs Uruguay – Belgique vs Brésil

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Juillet 2018 à 09:15

L'heure des quarts de finale sont arrivés pour la France et le Brésil qui se frottent respectivement à l’Uruguay de Cavani et à la Belgique de Hazard, aujourd'hui. Qui se hissera en demi-finale de la Coupe du monde.



Après deux jours de pause, la Coupe du monde 2018 de football reprend ses droits aujourd'hui avec au programme, les deux premiers quarts de finale qui s’annoncent chaud bouillant, France - Uruguay, à 14h, puis le match Brésil - Belgique, à 18h. Les deux vainqueurs des matchs du jour s'affronteront en demi-finale, mardi prochain, toujours à 18 heures.



Samedi, les deux autres quarts de finale du Mondial, Suède - Angleterre et Russie - Croatie seront au menu.



Le programme du jour :

France vs Uruguay à 14h

Brésil vs Belgique à 18h











Thierno malick Ndiaye

