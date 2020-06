Le projet de loi relatif à la transfusion sanguine et aux médicaments dérivés du sang voté par les députés

Le ministre de la santé était, hier, face aux députés, pour défendre un projet de loi important qui, à terme, va doter le Sénégal d’un dispositif crucial de la gestion des centres de transfusion sanguine, lit-on sur Sen café actu.



La commission de la santé de l'Assemblée nationale, a voté à l’unanimité, le projet de loi relatif à la transfusion sanguine et aux médicaments dérivés du sang. Selon Diouf Sarr, « cette loi permettra une meilleure accessibilité du sang sur l'ensemble du territoire national à travers la mise en place de centres (régions) et de postes (départements) de transfusion sanguine ainsi que de dépôts de sang dans les centres de santé. »



