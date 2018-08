Le promu Rémois de Edouard Mendy a mangé du Lyon, le programme de la 2ème journée

Reims-Lyon 1-0

Reims: Chavarria (32e)

Reims commence très fort cette saison. Après un succès à Nice (0-1), les Rémois se sont payés le scalp de l'Olympique Lyonnais (1-0). C'est Pablo Chavarria qui a inscrit le but victorieux de la tête (32e), après un superbe travail de Konan sur le côté gauche. Pour la première fois depuis la saison 2013-2014, un promu remporte ses deux premiers matches en Ligue 1.



Lyon pas dans le coup



Les hommes de David Guion auraient même pu l'emporter plus largement si Doumbia (80e) et Suk (88e) avaient mieux négocié les contre-attaques. De son côté, l'OL n'a jamais vraiment existé dans ce match. Sans idée, les joueurs de Genesio ont peiné à se créer des occasions (aucun tir cadré dans le premier acte).



Très décevant vendredi soir, Mariano a eu la balle d'égalisation en début de seconde période mais l'attaquant a mal négocié son coup de tête (51e). Ensuite, c'est Marcelo, sur un coup franc de Depay, qui a également manqué sa reprise (62e). Déjà le premier coup d'arrêt pour l'Olympique Lyonnais.



Résultat de la 2e journée :

Vendredi

Reims - Lyon 1-0



Samedi

Guingamp - PSG à 17 heures

Caen - Nice à 20 h

Amiens - MHSC à 20 h

Dijon - Nantes à 20 h

Monaco - LOSC à 20 h

Rennes - Angers à 20 h



Dimanche

Strasbourg - ASSE à 15 h

Toulouse - Bordeaux à 17 h

Nîmes - OM à 21 h













