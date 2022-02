Le pronostic ambitieux de Adebayor sur les joueurs du Sénégal : « Ils le feront… »

Emmanuel Adebayor est une légende du football africain. Le Togolais fait partie de cette formidable génération de footballeurs africains, qui a hissé très haut le drapeau du football africain.



La CAN 2021 vient de se terminer avec le sacre des Lions de la Teranga du Sénégal. Comme de nombreuses autres légendes africaines, Adebayor a réagi au sacre de Sadio Mané et de ses coéquipiers.



Pour la Ballon d’Or africain 2008, le Sénégal est la nation africaine du moment et selon lui, les "Lions" vont créer la sensation lors de la prochaine Coupe du monde. « Les joueurs du Sénégal m’ont fait rêver durant la CAN. Ils étaient préparés à aller chercher cette coupe. Courage, combativité, détermination, solidarité, les gars ont vraiment assurés. J’aime aussi l’Égypte, mais il faut reconnaître qu’une grande partie du continent africain supportait la bande d’Aliou (Cissé). Et ce n’est pas fini. Cette équipe peut créer la sensation au Qatar, ils vont faire vibrer l’Afrique .»