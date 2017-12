Le rappeur "Ngaaka Blindé" et sa bande en tournage à Rebeuss

Rédigé par leral.net le Mardi 26 Décembre 2017 à 23:03 | | 0 commentaire(s)|

Le rappeur "Ngaaka Blindé" et ses complices présumés vont passer leur première nuit en prison. Après une semaine de garde-à-vue et deux retours de parquet, c’est ce mardi qu’ils ont été entendus par le juge d’instruction, qui a décidé de les placer sous mandat de dépôt. Ils ont été inculpés pour association de malfaiteurs, contrefaçon et mise en circulation de signes monétaires ayant cours légal au Sénégal et à l’étranger.



Le rappeur "Ngaaka Blindé" de son vrai nom Baba Ndiaye a été arrêté dans la nuit du 18 au 19 décembre avec près de 6 millions en faux billets. Placé en garde à vue au commissariat des parcelles Assainies, il a été rejoint par quatre autres personnes dont un certain Kh. Thiam, étudiant en Master 1 à la Faculté des Sciences économiques à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.



Devant les limiers du Commissariat des Parcelles Assainies le rappeur a lavé à grande eau ses amis et assume tout. « Cheikh Sarr, Talla Guèye et Awa Ndiaye n’ont rien à voir dans cette affaire. Ils étaient avec moi juste pour préparer le clip », avait-t-il affirmé. Tous les trois qui accompagnaient le rappeur, le jour des faits, ont aussi juré la main sur le cœur ne rien savoir de la présence des faux billets dans la voiture. Par contre, dans ses déclarations, « Ngaaka Blindé » dit avoir agi de concert avec l’étudiant Khadim Thiam qui a reconnu son forfait. Ce dernier a précisé que le rappeur l’avait sollicité pour des billets de banque dont il a besoin pour le tournage d’un clip.



Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook