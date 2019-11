Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le record d'Ahmed Khalifa Niasse avec 21 divorces à son actif: « Je préfère divorcer que de… » Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Novembre 2019 à 12:27 | | 0 commentaire(s)| Ahmed Khalifa Niasse a connu 21 divorces. Pour lui, ce n'est pas un problème. Le religieux et homme politique assure qu'il préfère se marier au lieu de forniquer.



Cependant, il précise qu’actuellement, il n’a que quatre femmes, comme le veut la Charia islamique.



D’ailleurs, il révèle avoir baptisé son dernier enfant il y a moins d’un an, indique métrodakar.



“Mais il y a des gens qui ont forniqué plus de 150 fois ! Moi, au lieu de forniquer, je me marie ? Et quand c’est fini, je divorce. En tout cas, j’ai connu des divorces. Mais actuellement, j’ai quatre épouses. Et un musulman ne doit pas dépasser ce nombre. (…)



Dans ma famille, les gens vivent assez longtemps. Le défunt Khalife de Léona Niassène, il avait 83 ans. Son prédécesseur a vécu 93 ans. Donc, si on se base sur cela, j’ai plus de 20 ans à vivre. Et cela, peut-être même plus. Pourquoi pas ? J’ai une épouse plus jeune que vous (dit il à la journaliste). Et je viens de faire un enfant, il y a un an. Bon pied, bon œil ! “, a dit Ahmed Khalifa Niasse dans une interview avec Le Témoin, fouillé par nos confrères de métrodakar.



