Le réseau de trafic d’ivoire de Soumbédioune tombe

Le réseau de trafic d’ivoire de Soumbédioune est démantelé. Le samedi 9 mars à 15h, trois présumés trafiquants d'ivoire, dont un récidiviste déjà condamné pour les mêmes raisons en 2017 à 3 mois de prison ferme, ont été interpellés au marché de Soumbédioune, après la mise en place et la coordination d'une opération majeure conjointe des parquets de Mbour et de Dakar, de la DEFCCS- des éléments du Commissaire Dramé de la Sûreté Urbaine (Su). C’était suite à l'arrestation à l'AIBD le 5 mars dernier d'une Chinoise en possession de 350g d'ivoire fraîchement sculpté.



C’est un travail d'enquête titanesque de plus de 72 heures non-stop qui a été abattu par la DEFCCS de Thiès, Mbour et Dakar, le Procureur de Mbour et le projet EAGLE Sénégal, pour remonter la piste des trafiquants qui ont vendu illégalement de l'ivoire à cette dame de nationalité chinoise. S'ensuivent trois perquisitions qui ont abouti à la saisie de 391 pièces d'ivoire sculptées ou brut pour un poids de 5kg 500. Les 3 présumés trafiquants ont été conduits au Tribunal de Grande Instance de Mbour pour être entendus par le procureur.











