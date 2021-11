Le résultat net de l’ONATEL Burkina progresse de 14% au troisième trimestre 2021

Ce résultat s’est établi à 26 milliards de FCFA au troisième trimestre 2021contre 22,451 milliards de FCFA au troisième trimestre 2020. La direction de l’ONATEL justifie cette hausse principalement par la comptabilisation de produits non récurrents et l’amélioration du résultat financier.



En ce qui concerne le chiffre d’affaires, il est en légère baisse de 0,8%, passant de 119,250 milliards de FCFA troisième trimestre 2020 à 118,264 milliards de FCFA au troisième trimestre 2021.



Sur un autre plan la direction de l’ONATEL, la marge d’EBITDA est ressorti au niveau de 52,5% contre 52,2% à fin septembre 2020 malgré des charges de restructuration.



L’EBITA à fin septembre 2021 s’est élevé à 38,4 milliards de FCFA, soit plus 6% par rapport à fin septembre 2020.



Les données sur le développement de la base clients indiquent que le parc actif mobile de l’ONATEL a progressé de 13%, se situant à 10,259 millions contre 9,086 millions un an auparavant.



De son côté, le parc fixe connait une hausse de 2%, passant de 74.449 clients au troisième trimestre 2020à 75.602 clients à la même période de 2021.



La hausse du parc internet actif (fixe et mobile) est plus soutenue (28%) avec 5,601 millions de clients contre 4,381 millions de clients au 30 septembre 2020.



