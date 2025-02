Le retrait injustifié de Sunugal 24 : Une ombre sur la régulation des médias au Sénégal Le monde médiatique sénégalais, déjà mis à l'épreuve par les défis économiques et les enjeux de régulation, connaît un nouvel épisode pour le moins troublant. Le Groupe Eurêka Business, éditeur de Sunugal 24, une figure emblématique du journalisme en ligne et du web TV au Sénégal, a récemment exprimé son désarroi, suite à son retrait inexplicable de la liste des médias reconnus, une décision prise par le Ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique (MCTN).

Cette révision, qui ne manquera pas de faire couler beaucoup d'encre, soulève des questions légitimes et met en lumière des zones d'ombre dans le processus de régulation des médias, un secteur déjà fragile, qui peine à trouver sa voie dans un contexte économique incertain.



Il est pour le moins surprenant que "Sunugal 24", un acteur majeur de l'information numérique au Sénégal, ait fait l'objet d'une telle décision, alors même que l'organe de presse a toujours observé avec la plus grande rigueur les obligations imposées par le Code de la presse sénégalais. En effet, depuis sa création, le Groupe Eurêka Business n'a eu de cesse de se conformer aux normes légales en vigueur. L’entreprise a, par exemple, déposé des contrats conformes aux exigences du Code de la presse dès 2017, et ce, bien avant que les nouvelles dispositions légales ne deviennent contraignantes pour les entreprises de presse. Cette démarche proactive témoigne non seulement du respect des règles, mais aussi de la volonté farouche du groupe, de participer à l'édification d'un secteur médiatique sain et respectueux des normes éthiques.



Il ne fait aucun doute que "Sunugal 24" a joué un rôle crucial dans la consolidation de l'information numérique au Sénégal. Par son contenu original, son traitement rigoureux de l'actualité nationale et internationale, ainsi que par son respect inébranlable du Code de la presse, l'entreprise a su s'imposer comme une référence dans l'univers de la presse en ligne. En outre, sa contribution à la création d'emplois dans un secteur particulièrement en proie à des difficultés économiques, ne saurait être négligée. Dans un contexte où les opportunités professionnelles sont rares pour les jeunes Sénégalais, "Sunugal 24" se distingue comme un véritable levier de développement, en offrant à de nombreux talents un cadre propice à leur épanouissement professionnel.



Le retrait de Sunugal 24 de la liste des médias reconnus, apparaît donc comme une décision pour le moins incohérente, sinon arbitraire. Cette exclusion soulève des interrogations qui méritent des réponses claires et précises de la part des autorités compétentes. Pourquoi un organe de presse qui a respecté toutes les exigences légales, se trouve-t-il exclu sans explication ? Cette décision semble d'autant plus déconcertante que, comme mentionné précédemment, le groupe avait été validé par le MCTN, lors de la première publication de la liste, en décembre 2024. Une telle incohérence soulève des doutes sur les critères de régulation appliqués, et sur la véritable nature de cette révision. Il est impératif que le ministère fournisse des explications détaillées sur cette révision, afin de garantir non seulement la transparence, mais aussi l’équité dans le traitement des acteurs du secteur médiatique sénégalais.



Dans un environnement aussi fragile, marqué par la précarité des journalistes et la concentration des moyens de production de l’information, il est essentiel que le secteur médiatique bénéficie d’une régulation juste et transparente. La régulation doit être perçue comme un levier d’encouragement et de responsabilisation, non comme un outil de pression ou d’exclusion à des fins opaques. Le Groupe Eurêka Business, dans son communiqué, a réaffirmé son engagement à poursuivre son activité en toute légalité et dans le respect des normes et des principes déontologiques. C’est dans cet esprit de responsabilité que le groupe invite le MCTN, ainsi que l’ensemble des parties prenantes, à ouvrir un dialogue constructif, afin de clarifier cette situation et d'établir une régulation médiatique équitable et transparente, dans l'intérêt de l'information, du public et de la profession.



Le paysage médiatique sénégalais a besoin de rigueur et de clarté. Le retrait injustifié de "Sunugal 24", est un signal inquiétant. Si l’on veut que la presse en ligne devienne un acteur dynamique et fiable de l'information, il est impératif d’adopter des pratiques de régulation fondées sur des critères transparents et objectifs, et non sur des décisions sans fondement apparent. Le respect des normes doit rester le fondement de toute action dans ce domaine, et ce, dans l’intérêt de tous, afin de préserver la pluralité de l’information et d’encourager le journalisme de qualité.



Le temps est venu d’ouvrir un véritable espace de dialogue sur les enjeux cruciaux qui affectent la presse sénégalaise, en particulier, ceux qui touchent à la régulation, la transparence et à l’équité dans la régulation des médias. Il en va de l’avenir même de la profession et de la liberté de la presse au Sénégal.





