Le rétroviseur d’un bus coupe la tête d’un ancien footballeur

Horreur à Kébémer où un accident de la circulation a plongé les populations, plus particulièrement les acteurs des mouvements associatifs, dans l’émoi et la consternation. En effet, un homme âgé d’une quarantaine d’années, qui revenait d’une cérémonie de « Thiant » (chants religieux) à Thiénaba Seck, a été heurté par un bus qui roulait en sens inverse. L’accident s’est produit hier aux environs de 23 heures, près du lycée de Kébémer.



Debout sur le marche-pied d’un taxi-brousse de marque Peugeot, la victime Ngala Niang a eu la mauvaise idée de sortir la tête, au moment où arrivait le camion. Le rétroviseur du bus a sectionné le cou et emporté la tête. Et comble d’horreur, des témoins de cette scène renseignent que la tête s’est retrouvée dans le bus. Le corps s’est retrouvé sur l’asphalte.



Le chauffeur du bus a pris les pièces du véhicule et a disparu dans la nature. La dépouille de Ngala Niang, a été inhumée aujourd’hui à Kébémer.



Pour ceux qui ne connaissent pas la victime, il était sociétaire de Bargueth et de Dahra, lorsque ces deux équipes évoluaient en deuxième division.











Enquête