Le riz: Des bienfaits magiques pour les cheveux Rédigé par leral.net le Vendredi 25 Octobre 2019 à 15:36 | | 0 commentaire(s)| Le riz est un ingrédient qui sert de base à de nombreux produits de beauté. Ne jetez plus l'eau de rinçage dans laquelle le riz aura macéré toute une nuit, cette eau possède des propriétés purifiantes et tonifiantes.

Riche en amidon, en minéraux, en fer, vitamine B, le riz a de nombreux bienfaits aux cheveux. Le riz fortifie et stimule leur régénération. Il aide aussi les cheveux cassants contre les agressions extérieures, améliorer la force, réduit les pellicules, la croissance et la santé des cheveux.



Il y a plusieurs manière de préparer de l’eau de riz. La plus simple consiste à rincer une demi-tasse de riz, le placer dans un bol avec environ deux tasses d’eau, laissez tremper pendant 30 minutes ou toute la nuit. Filtrez l’eau dans un bol propre. On peut également faire cuire le riz et recueillir l’eau de cuisson après. Cette eau peut remplacer l’après-shampoing. Après votre shampoing, versez l’eau de riz sur votre tête, massez le cuir chevelu, laissez agir une vingtaine de minutes, puis rincez abondamment à l’eau tiède.



C’est aussi excellent pour le la peau.En effet le riz débarrasse la peau de ses impuretés, hydrate, régénère et raffermit les pores de l’épiderme, le sébum est régulé et le visage devient plus doux.







