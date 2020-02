Le rôle du magnésium dans la pousse ou la repousse des cheveux

Tout d’abord, le magnésium encourage la synthèse des protéines en favorisant la fonction enzymatique. La capacité de votre corps à utiliser des protéines est absolument nécessaire pour la croissance des cheveux. La protéine est également la clé de production de mélanine, qui empêche vos cheveux de devenir gris.



Ensuite, le magnésium régule la pression sanguine et maintient un débit sanguin optimal, grâce à un niveau régulier de calcium hors de vos vaisseaux sanguins. Le flux sanguin vers le cuir chevelu assure la nutrition dont les cheveux ont besoin et le maintien de la peau de votre cuir chevelu en bonne santé également.



Enfin, la régulation de l’absorption du calcium empêche des calcifications au niveau de votre cuir chevelu, ce qui peut causer la perte de cheveux, comme cela a été évoqué plus haut.



L’application de magnésium topique directement sur le cuir chevelu n’est pas la seule manière de donner de la force à vos cheveux, d’éviter la perte de cheveux et de favoriser la repousse des cheveux. Par ailleurs, l’utilisation de magnésium bénéficie à l’ensemble de votre corps au quotidien, assurant qu’il fonctionne de manière optimale en évitant tous les symptômes liés à la carence en magnésium (anxiété, caillots sanguins, asthme, etc.).









Source: calvitie-solution.com