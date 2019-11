Le sabre d’El Hadj Omar prêté au Sénégal par la France La restitution du Sabre d'El Hadji Omar Tall, fêtée en grande pompe hier, n'était qu'un leurre, selon Rfi l'objet est juste prêté au Sénégal pour une durée de cinq ans.

Le site de la radio française Rfi révèle que « pour rendre définitivement le sabre, le dernier mot revient aux députés français qui devront voter une loi ». Rfi est confirmé par un autre magazine en ligne spécialisé dans l’actualité de l’histoire de l’art et du patrimoine occidental. Il estime que le premier ministre français Édouard Philippe viole la loi sur l’inaliénabilité des œuvres des musées. Le site écrit que : « le ministère des Armées a rappelé au Premier ministre que la loi n’avait pas changé, et que cette restitution était parfaitement illégale. Le ministère de la Culture a également fait valoir la même position. Édouard Philippe a donc décidé de demander que le sabre soit déposé pour cinq ans ». Une information que les autorités sénégalaises ont omis. De ce fait nombreux pensent que ce sabre revient définitivement au Sénégal.

"La tribune de l’art " pense que même le stratagème du prêt de cinq ans renouvelable n’est pas admis puisque le sabre doit revenir en France dès le 6 décembre en conformité avec les lois françaises.

Pour rappel, La France avait annoncé qu’elle comptait restituer des sculptures appartenant à l’Afrique. Et dans le rapport de Felwine Sarr et de Bénédicte Savoy, il était mentionné que le sabre d’El Hadj Omar faisait partie des objets qu’il fallait restituer tout de suite.





