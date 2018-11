Le sac de riz de 50 kg passe de 16 500 à 18 000 francs Cfa

Le prix du sac de riz de 50 kg est passé de 16 500 à 18 000 F CFA, soit une hausse de 1 500 FCFA. Les commerçants soutiennent, sur les ondes de la RFM, que cette hausse ne concerne que le riz parfumé, dont le prix au kilogramme est de 400 FCfa.



De l’avis des ménages, cette hausse ne les surprend pas, vu les tensions financières que traverse le pays présentement.



Ils affirment toutefois que cette hausse ne les arrange pas, puisque le riz parfumé est plus consommé que celui local. Ainsi, ils interpellent le gouvernement pour une baisse du riz parfumé, car c’est le produit le plus demandé par les consommateurs sénégalais.



La réaction du directeur régional du Commerce ne s’est pas fait attendre. Joint par seneweb, Oumar Diallo assure que la situation sera régularisée dans 48h et confie ceci : « effectivement il y a une hausse du prix du riz parfumé. Cela est dû à l’épuisement des stocks. Le Sénégal a deux grands distributeurs du riz parfumé et les stocks qui étaient là, sont épuisés. Ce qui fait qu’il n’y a pas beaucoup de riz parfumé actuellement sur le marché. »













L’Observateur