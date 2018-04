Le salon « Afrique Franchise Expo » prochainement à Dakar : Le Sénégal, futur hub de la franchise en Afrique

Le Sénégal a participé pour la première fois au Salon international de la franchise à Paris. Cette initiative d’Afrique Franchise Solutions, société d’expertise et de conseil pour le développement de la Franchise en Afrique a porté sur un atelier autour du thème « Opportunités du développement de la franchise au Sénégal ».



Cette première participation du Sénégal à Franchise Expo Paris s’inscrit au cœur du plan Sénégal émergent du Président Macky Sall et soutient la volonté portée par le Ministre du Commerce et des PME, Alioune Sarr, d’ouvrir le tissu économique du Sénégal vers de nouveaux marchés favorisant la création d’emplois et la croissance.



La rencontre a été animée par Idrissa Diabira, Directeur Général de l’Agence de développement et d’encadrement des PME (ADEPME), Assiétou Thiam Diakhaté, directrice de la banque commerciale Ecobank Sénégal, Makhoudia Ndiaye, représentant de la Direction des PME du Sénégal, et Monsieur Pape Massal Dieye, secrétaire général de la Fédération Sénégalaise de la Franchise.



A cette occasion, les intervenants ont présenté les opportunités de développement de la franchise au Sénégal, dans l’objectif de faire découvrir aux enseignes et aux marques internationales présentes à Paris, un marché prometteur bénéficiant à la fois d’atouts économiques et géopolitiques attractifs. En effet, la stabilité politique du Sénégal, les nouvelles infrastructures, la croissance économique et le développement d’une nouvelle classe moyenne sont autant d’arguments pour inciter les enseignes internationales à venir s’implanter au pays de la Téranga.



Idrissa Diabira, directeur général de l’agence d’encadrement et de développement des PME a notamment évoqué le dispositif de notation et de labélisation des PME sénégalaises développé par l’ADEPME et soutenu entre autre par la banque Africaine de développement et la banque panafricaine Ecobank. Cette mesure innovante permet ainsi de rassurer les investisseurs qui souhaitent implanter leur concept de franchise commerciale ou industrielle au Sénégal.



Madame Aminata Sakho, directrice générale et fondatrice d’Afrique Franchise Solutions a rappelé qu’à l’instar des pays d’Afrique du Nord, comme le Maroc, la Tunisie, ou l’Egypte qui ont su faire de la franchise en levier de développement économique, le Sénégal a désormais toute sa place pour occuper le rang de favoris en matière de Hub de la franchise. Selon elle, ce secteur est un vaste vivier d’opportunités d’emplois et de croissance encore inexploitées.



À cet effet, Afrique Franchise Solutions organisera à Dakar en novembre 2018, en partenariat avec l’ADPME, la première édition d’Afrique Franchise Expo, un salon international pour la promotion de la Franchise en Afrique. Cet évènement se tiendra en marge de la deuxième édition du Forum des PME.



L’objectif de ce salon, étant de réunir franchiseurs, investisseurs, chefs d’entreprises professionnels, et candidats à la franchise pour développer les implantations d’enseignes au Sénégal et plus largement en Afrique subsaharienne. En attendant ce premier salon d’envergure africaine pour la promotion de la Franchise, Afrique Franchise Solutions participera à la première édition de « Franchise et Retail Forum » qui se tiendra à Casablanca du 13 au 14 avril.



En marge de cet événement, il est prévu la signature d’un accord pour une participation officielle du Maroc et de ses enseignes lors de la première édition d’Afrique Franchise Expo à Dakar. Une nouvelle page de l’histoire de la Franchise s’écrit donc pour le continent. Désormais, il faudra compter avec les marques africaines qui ambitionnent aussi de s’exporter.