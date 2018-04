Le scandale Cheikh Gadiaga s’intensifie

Cheikh Mbacké Gadiaga et Moise Rampino seront entendus dans le fond par le doyen des juges ce 12 avril. Ces interrogatoires prévus depuis mi-mars, avaient été reportés à cause de la grève des greffiers.



Au cœur d’un vaste système de chantage, Cheikh Gadiaga qui utilisait son site, mis en veilleuse depuis, pour extorquer d’honnêtes citoyens à travers la calomnie, risque gros. Et pour cause, le doyen des juges a convoqué le même jour Gaston Mbengue, inculpé à titre provisoire, pour une confrontation qui s’annonce épique.



En dehors de Gaston Mbengue, le magistrat-instructeur a aussi ‘’invité’’ les parties civiles dont le directeur général des ADS, Papa Maël Diop, mais aussi le commandant Lamine Sarr de la Douane.



Cheikh Alassane Seck fait partie de plaignants puisqu’il a reçu une convocation dans ce sens. D’autres parties civiles moins connues se sont manifestées.



Et comme nous l’écrivons, Cheikh Mbacké Gadiaga sera aussi extrait de cellule ces prochains jours pour se présenter cette fois-ci devant la barre du tribunal correctionnel suite à une plainte de Abdoulaye Sylla.













Libération