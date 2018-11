Le secrétaire général du Meel, Victor Sadio Diouf claque la porte du Pds Le parti démocratique sénégalais (Pds) vient de perdre un élément de taille dans son dispositif structurel. Le patron des élèves et étudiants libéraux, Victor Sadio Diouf, a claqué la porte du parti. Il va mettre en place son propre mouvement politique.



A l’écouter, sa frustration ne date pas d’hier. Victor Sadio Diouf a longtemps souffert au Pds et ne pouvait plus, selon lui, supporter certaines pratiques au sein du parti démocratique sénégalais (Pds), où il occupait le poste de secrétaire général du Mouvement des élèves et étudiants libéraux.



Donc pour lui, il fallait prendre la « meilleure » décision qui est de quitter le navire libéral. Parce que selon lui, le Pds est passé « d’un parti de militants à un parti de clients ». « Le clientélisme y bat son plein et les responsabilités sont distribuées avec une dose de subjectivité inimaginable.



Les mouvements de soutien ont fini par prendre le dessus sur les instances régulières du parti jusqu’à plomber leur fonctionnement normal », a déploré le désormais ex secrétaire général du Meel hier à l’occasion du lancement de son mouvement politique : Mouvement des forces de l’avenir (Mfa) « Senegal Laniou Bokk ».



Aujourd’hui, avec le cœur meurtri que Victor Sadio Diouf quitte le parti sénégalais après plusieurs années marquées par un militantisme « engagé », jusqu’à récolter un séjour carcéral. « Je suis par ailleurs outré par l’opportunité exceptionnelle dont le parti vient de nous priver, en hypothéquant notre participation à l’internationale libérale, uniquement pour satisfaire les caprices d’une personne (Karim Wade) qui est en train de sacrifier toute une génération. C’est pourquoi après analyse approfondie de la situation dans notre formation politique, j’ai décidé à compter de ce jour de démissionner du parti démocratique sénégalais (Pds) pour mettre sur pied un mouvement politique dénommé : Mouvement des forces d’avenir », a annoncé le Coordonnateur dudit mouvement qui a déjà pris le contrepied de son ancien parti. Parce que Victor Sadio Diouf et ses camarades décident d’aller à l’élection de 2019 avec leur candidat, qu’ils vont choisir dans les prochaines semaines.





L’Observateur





