Le secteur de l'Environnement tant stratégique est il en train de mourir de sa belle mort? Une ambiance morose, une atmosphère délétère, des agents crispés... telle est la situation qui prévaut actuellement au Ministère de l'Environnement et du Développement durable.



Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Janvier 2020 à 13:51 | | 0 commentaire(s)|

"Pendant ce temps, on est chaque jour envahi par les "Mbaois" qui se vantent de faire de ce Ministère le leur, et promettent d avance la mairie à leur mentor Abdou Karim SALL." balance un travailleur du secteur.





"Nous espérons vivement que le Président Macky SALL aura vent de ce qui se passe dans ce Ministère et que quelque chose pourra être fait pour arrêter les manœuvres du tout Puissant AKS qui clame haut et fort que sa volonté sera de faire de ce Ministère un ARTP bis et un Escalator pour la mairie de Mbao, tant convoitée par lui." Poursuit il. "En effet, en cette fin d'année, revient le crucial problème du renouvellement des contrats. Au Ministère de l'Environnement et du Développement durable, y règne un climat de stress, de désespoir et d injustice sans précédent dans l'histoire de ce département . Le seul souci de l'Autorité étant de "caser" ses militants de MBAO, plus de la moitié des contrats signés jusqu'à aujourd'hui et transmis à l'Inspection du Travail sont ceux de cette localité, des personnes n'ayant aucun savoir, ni aucune expérience, mais "promus" pour assurer au Ministre son élection à la Mairie de Mbao..."





D'autres contrats, et non des moindres, de personnes réputées parmi les plus compétentes, ont tout bonnement été refusés d'être signés, et ce personnel voué à un licenciement. Une situation infernale dans ce département trés stratégique où malheureusement régne une situation démotivante marquée par la promotion des médiocres depuis l'arrivée du Ministre Abdou Karim Sall.



exclusif.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos