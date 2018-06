Le sélectionneur du Japon encense les "Lions" et cache son jeu

Akira Nishino, le sélectionneur du Japon a passé le plus clair de son temps, en conférence de presse, à cacher son jeu prenant le soin de présenter l’équipe du Sénégal comme un épouvantail.



« L’équipe du Sénégal en plus de ses qualités physiques et de sa vitesse, a un plus par rapport aux autres sélections africaines », a expliqué le technicien japonais.



« En plus, ils ont une bonne organisation et c’est une équipe très disciplinée », a analysé le sélectionneur japonais, qui a remplacé en avril dernier Vahid Halilhdozic.



« Cette discipline leur permet de mettre le talent individuel comme celui de Sadio Mané au service du collectif », a précisé Akiro Nishino, qui s’attend à un match difficile, ce dimanche.



A la question de savoir comment contrer cette équipe du Sénégal, il a expliqué que son équipe aura des problèmes si elle essaie d’aller au duel. « Nous devons jouer collectif et en mettant le pied sur le ballon par exemple », a-t-il dit, soulignant qu’il faudra que ses joueurs soient très précis dans les passes.



« Nous trouverons la parade quitte à bloquer leur star Sadio Mané qui est aussi l’inspirateur de leur jeu par trois joueurs », a indiqué le coach du Japon qui a joué contre le Mali (1-1) et le Ghana (0-2), pour préparer le Sénégal.



En dépit de la qualité de son adversaire, le Japon ne viendra pas en victime expiatoire, a-t-il répondu, indiquant qu’il n’est pas sûr de garder l’équipe ayant battu la Colombie 2-1, mardi dernier.



« Nous ne craignons pas le Sénégal et nous viendrons jouer pour engranger des points », a-t-il assuré, soulignant que les Samouraïs Bleus qui ont battu les Cafétéros de Colombie, attendent avec impatience les "Lions".



Comme le Sénégal qui a battu la Pologne 2-1, le Japon est sorti victorieux de son premier match du Mondial 2018 (14 juin au 15 juillet) en venant à bout de la Colombie sur le même score.



