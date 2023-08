Le siège du PUR encore bloqué par les FDS

C’est devenu la règle maintenant. A chaque fois que la coalition e l’opposition majoritaire, Yewwi Askan Wi veut tenir une conférence de presse aux sièges du PRP ou du PUR, les Forces de défense et de sécurité reçoivent l’ordre d’en bloquer les accès. Ce mercredi, Déthie Fall et Cie avaient prévu de tenir une rencontre avec la presse. Mais sans surprise, ils ont été empêchés d’accéder aux lieux. Le député Guy Marius Sagna a tout de même fait une déclaration devant les journalistes qui étaient venus pour couvrir la rencontre.



Avec deux oignons dans les mains, le membre de FRAPP a dénoncé cette pratique du régime en place qui, selon lui, les oblige d’errer de sièges en sièges pour trouver un lieu où se rencontrer. Il a demandé au Président Macky Sall de s’occuper de « ses oignons » en référence à la cherté de de la vie et du kilogramme d’oignon en particulier qui varie entre 1200 CFA et 2000 CFA. Guy Marius Sagna a demandé la libération des détenus politiques et du chef de l’opposition Ousmane Sonko, precise Rewmi.