Le site de l’ANACIM victime d’une cyberattaque

Le site internet de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a été bloqué à la suite d’une cyberattaque.



D'aprés Rewmi, les hackers ont exigé la libération de Me Juan Branco à travers un message affiché sur le portail. « Libérez Juan Branco », lit-on sur le site de l’ANACIM.



Le site officiel est toutefois accessible, après cette attaque revendiquée par des soutiens de Me Branco.