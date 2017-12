Le sort de Khalifa Sall entre les mains du juge Maguette Diop !

Le procès du maire de Dakar Khalifa Sall et ses co-inculpés est fixé pour le jeudi 14 décembre à la salle 4 du Tribunal hors classe de Dakar. L’audience sera présidée par le juge Maguette Diop, qui dirige la deuxième chambre du tribunal correctionnel. Crédité intransigeant, le magistrat a siégé au procès de Karim Wade en qualité d’accesseur. Dernièrement, il était le président de l’Union des magistrats du Sénégal (Ums).



Pour rappel, Khalifa Sall et Cie sont poursuivis pour les chefs d’association de malfaiteurs, détournement de derniers publics portant sur 1,8 milliard de F CFA, escroquerie portant sur les derniers publics, blanchiment et faux et usage de faux en écritures administratives et de commerce.