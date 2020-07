Le sort s’acharne sur un vendeur de moutons : tout son cheptel meurt par intoxication Avec l’approche de la Tabaski, cette période est plus que propice pour les vendeurs de moutons. Ou disons certains, car le sort s’est acharné hier sur un de ces marchands qui a perdu en une demi-journée tout son troupeau …

Des paroles de réconfort, de compassion et d’encouragement ont convergé vers cet éleveur durement touché par le destin.



Comme en attestent ces images, A Kane (non d’emprunt) a perdu tout son cheptel destiné aux acheteurs en cette veille de Tabaski.



Selon les premières informations, ses moutons, près d’une vingtaine, sont morts par intoxication. La scène s’est déroulée hier vers 19 heures, à Sacré Cœur en face

NVA.



En plus de cette pandémie, à coup sûr, cette année restera gravée dans la mémoire de cet éleveur !



