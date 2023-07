"Le souffle dévastateur du koliabé", par Ismaïla Camara

L’histoire retiendra qu’un digne fils du Sénégal a encore émerveillé le monde tout en entier. La décision du Président de la République comme un ouragan, a balayé doutes, suspicion, plan machiavélique, monologue artificiel pour faire place aux éloges, félicitations.



Le Président Macky SALL a ainsi redoré le blaqon du Sénégal qui brille au firmament de mille feux. Un concert d’omages a fusé de partout : du fin fond de la Toundra jusqu’à la terre de feu. Ce sentiment unanimement vécu doit soulager plus d’un militant de l’APR et de BBY meurtri et éperdu par cette nouvelle.



Noé du Sénégal Lam Tooro de ses ancêtres a administré une bonne claque à l’opposition et à ses contempteurs et donné un cours politique magistral à toute l’Afrique connue pour ses coups d’état répétitifs.



Quel HOMME ! Quel courage ! Quelle force ! Quelle puissance ! Quelle leçon politique de son Excellence Macky SALL



Courage, dignité, franchise, honnêteté intellectuelle, mérite… autant de qualités qui illustrent le parcours d’un homme éclairé que les khalifes et les véritables patriotes ont balisé. La main de Dieu l’a enveloppé, son épouse Marième FAYE l’a soutenu, adulé et protégé. Cette dernière mérite toutes les félicitations pour avoir taillé et serti un diamant brut, maintenu son Homme debout avec humour et joie de vivre.



Ce jour historique couvre de honte toute l’opposition. Elle devrait se terrer, coudre sa bouche ensanglantée et édentée à force de mordre dans la chair d’un homme béni, polissé au sang pur.



Quelle honte pour le bouc libidineux et insatiable, l’abeille butimeuse qui voltige de fleur en fleur dans les salons de massage, obnibulé par les pucelles ; le M24 composé de personnes aigries ; les hommes politiques limités, haineux, à l’ambition démesurée, aux épaules fragiles pour porter le pays Sénégal ; des chroniqueurs et une société civile encagoulés ; des manipulateurs qui ont envoyé nos enfants à la mort : que Dieu vous punisse à l’instar de Iblis et de Judas.



Alioune TINE, Seydi GASSAMA … rentiers des guerres civiles et crises politiques ont ravalé leurs vomissures et retourné leurs vestes sans gêne.



Oui Excellence, vous êtes premier partout. Vous avez résisté en digne descendant de Lam-Toro, à la forte tentation en renonçant avec courage au pouvoir qui vous tendait la main, à tous les avantages auquels vous avez déjà goûtés pour peindre un homme dont la devise est « sacralité de la parole donnée « Seydi SALL.Votre lucidité honore le Sénégal et la fierté embaume les cœurs et l’esprit des citoyens dans leur entièreté.



A présent la balle est dans le camp des militants de l’APR et de BBY. L’Amiral, avec les honneurs et les armes a cédé la voie à l’arrière-garde qui doit marcher en rangs serrés, la poitrine bombée, la tête haute, le pas cadencé vers d’autres conquêtes politiques à portée de main, car nos adversaires sont enfantins, puérils et inexpérimentés.



Celui que notre Macky international nous aura désigné devra faire l’unanimité et obtenir sans failles les soutiens de toutes les bases. L’humilité dont le Président a fait montre doit être le crédo de tous les dirigeants. Le successeur choisi aura toutes les chances de devenir Président de la République car l’aura de Macky Sall est incommensurable en ce moment au Sénégal et à l’extérieur. Il suffit qu’il pointe le doigt pour que les militants disent : ko kanko. Je souhaite que Dieu SWT vous guide dans ce choix d’une importance capitale pour l’avenir de notre pays. C’est vrai que l’opposition ne fait pas le poids, mais nous ne devons pas dormir sur nos lauriers.



Tous vos adversaires, tous les pronostics vous prêtaient l’ambition de briguer une troisième candidature que vous avez balayée en quelques millièmes de secondes, en homme libre, sans pression partisane. Des larmes certes ont coulé du côté de vos vaillants et sincères militants mais le jeu en valait la chandelle.



Cependant, Mr le Président, les décisions de justice, comme vous l’avez clairement indiqué, doivent s’appliquer avec célérité, sans hésitation aucune. Les forces occultes, les mercenaires, les terroristes, les rebelles, les pyromanes et leurs commanditaires doivent subir les foudres de Dame Justice et payer rigoureusement leurs forfaits, leurs crimes économiques abominables et de sang.



Le gourou Ousmane Sonko, en premier, doit respirer l’odeur humide et fétilde de sa geole pour que s’éteigne à jamais cette politique d’insanités, de violences, de diffamations, de mensonges, d’enfantillages, d’insécurité.

En outre, la dissolution de PASTEF s’impose. Les militants sont tous trempés dans la sauce sonkoïste. C’est un parti sans programme, sans objectifs précis et pernicieux.



Ce matin, tous les voyants sont au vert, les visages souriants. Soulagés, les citoyens vaquent à leurs occupations avec enthousiasme le pas alerte. Cette seule situation vous vaut des prières venant du cœur.



Doyen Ismaïla Camara