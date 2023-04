Le sport sénégalais endeuillé : Décès de Momar Ndiaye alias "Ndiaye Drapeau"

D’après iGFM qui partage la triste nouvelle, le défunt était malade avant de nous quitter. La levée du corps et son enterrement seront communiqués ultérieurement.



"Ndiaye Drapeau" fut un supporter émérite du Sénégal, de toutes les équipes nationales et dans toutes les disciplines. Que son âme repose en paix, Amine.



En cette douloureuse circonstance, les plateformes présentent leurs sincères condoléances à la famille éplorée, au Ministre des Sports, Monsieur Yankhoba Diattara, au président du 12e Gaïndé Issa Diop et à l'ensemble du mouvement associatif et sportif.



Le Groupe Leral se joint à cet élan de solidarité. A sa famille, ses parents et proches, mais au peuple sénégalais, il exprime sa vive compassion, tout en priant que Firdawsi, Le Paradis soit sa nouvelle destination



Union des prières. Fatiha et 11 Likhlass.