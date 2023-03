Le styliste designer Mike Sylla primé aux Etats-Unis

Le styliste designer sénégalais, Mike Sylla, fondateur de la marque Baïfall Dream, a reçu, aux Etats-Unis, le prix ‘’Black Tie Men of Excellence Award 2023’’, pour son travail artistique et son engagement culturel, a appris l’APS.



Sylla, qui est l’invité d'honneur de la communauté noire américaine dans le cadre de ‘’The Black History Month’’, a reçu ‘’la haute distinction’’ des mains de Linda Ford, fondatrice du célèbre magazine Recognize USA, lors de la soirée ‘’The Black Tie Award’’ organisée à New York, selon un communiqué par l’APS.



Mike Sylla qui célèbre cette année ses 30 ans d'activité de prolifération active de mode et de culture à travers le monde ‘’est désigné comme l'homme de l'année 2023 à New York’’, indique la même source.



Il a dédié cette distinction, ‘’en ce mois de mars, mois de la femme’’’, à ‘’toutes les femmes, à celles qui ont partagé à ses côtés ses activités professionnelles et qui ont sublimé ses créations pour les avoir portées’’.



Mike Sylla, rappelle le communiqué, est un artiste pluri-disciplinaire, natif de La Médina, un quartier populaire de Dakar. Il est à la fois musicien, costumier et designer. Il a créé sa marque Baïfall Dream en 1998, qui propose de l’art porté inspiré de la culture africaine.