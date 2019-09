Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le talc pour bébé, voici comment l’utiliser dans votre routine beauté Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Septembre 2019 à 16:20 | | 0 commentaire(s)| Vous aimez les astuces beauté ultra-pratiques qui vous coûtent trois fois rien ? Découvrez donc nos 6 façons préférées d'utiliser la poudre pour bébé... en beauté ! Et puis votre petit bout ne vous en voudra pas d’emprunter un peu de talc ! C’est pour la bonne cause après tout…

De la poudre pour bébé contre les boutons



Voici la première façon d'utiliser du talc pour bébé : il sert à éliminer les boutons disgracieux venus se loger sur notre visage. Grâce au zinc que la poudre de bébé contient, elle peut parfaitement être utilisée comme produit ‘’SOS’’ contre les boutons. Pour rappel, le zinc a un effet anti-inflammatoire. En bonus, il permet de soulager les rougeurs.



De la poudre pour bébé pour un masque fait-maison



Pour préparer ce masque "peau de bébé", rien de plus simple ! Seuls deux ingrédients vous seront nécessaires ; à savoir du talc et de l'eau.



Mélangez 4 cuillères à café de poudre de bébé avec quelques gouttes d'eau. Appliquez ce masque fait-maison sur votre visage, laissez agir 5 minutes, puis rincez. Votre peau n'aura jamais été aussi douce !



Pour un effet faux cils



Appliquez la poudre entre deux couches de mascara ! Effet faux cils assuré…mais sans se mettre de la colle partout et devoir acheter des faux cils !









Le talc, une poudre matifiante



Le talc est une belle arme pour lutter contre le sébum et la peau qui brille. C’est un bon ami des peaux qui luisent (mais pour les peaux à problèmes, attention à ne pas obstruer ses pores en l’utilisant trop fréquemment).



Il suffit juste d’avoir la main légère si on l’utilise comme une poudre, pour éviter d’avoir un effet plâtre sur le visage. Un pinceau fluffy et du talc au format poche, tu es parée pour la journée !



Le talc, un top coat pour les lèvres



L’autre avantage du talc, qui justifie sa place dans une trousse à maquillage, c’est sa propriété top coat pour les lèvres, afin de faire tenir un rouge à lèvres. Poudrer ses lèvres de talc fixe le rouge à lèvres et l’aide à bien tenir pendant la journée.



Du talc comme base



Appliquez la poudre en base de maquillage pour avoir une peau douce et prête à recevoir le maquillage.











Yolande Jakin



