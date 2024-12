Le tatoueur Daouda Lô retrouvé mort dans sa chambre

Les habitants du quartier Loumbeul, dans la commune de Dahra, sont sous le choc après une découverte tragique. Daouda Lô, célèbre tatoueur de ladite localité âgé d’une trentaine d’années, a été retrouvé mort dans sa chambre il y a quelques heures.



Selon les témoignages recueillis, ses colocataires, intrigués par son réveil tardif et la porte de sa chambre qui demeurait fermée à clé, ont pris l’initiative de vérifier. Plusieurs appels téléphoniques de ses clients étaient restés sans réponse, bien que son téléphone continuait de sonner. Inquiets, les colocataires ont défoncé la porte et découvert le corps sans vie du jeune homme, allongé sur son lit, narre Senenews.



Rapidement alertés, les sapeurs-pompiers et les gendarmes de Dahra se sont rendus sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage. Après leur intervention, la dépouille a été transportée à la morgue du centre de santé Élisabeth Diouf de Dahra. D’après les premiers examens, il semblerait que Daouda Lô soit décédé de causes naturelles. Aux environs de 16 heures, le corps de la victime a été remis à sa famille pour son inhumation à Louga, sa ville natale.