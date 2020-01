Le témoignage du jour : j'ai couché avec le mari de ma meilleure copine, comment le lui dire?

Salam tata en ano svp



Dégouma français boubakh donc nako bindeu si wolof.



Insbi may wakhé akh yaw j'ai les larmes aux yeux bilay j'ai fait l'irréparable, je m'explique j'ai couché avec le mari de ma meilleure té lolou nekoul louma tay kou goor ki yague nama top motakh ba dématouma sama keur kharite nakh nimou dane comportéwo dama bloqué won numerom pour bagnia amati contacts guam smé si numero bounék lamay wowé dama decide won sakh wakh ko diabaram mé damadon bagnia tass seuyeum .mom mo gnieuw basou keur y'avais personne a la maison juste makh mom et je ne sais pas c qui ma pris.



Tay dji sama kharite naneu lay sigué khol ko?



Bouko yeugué fouma dieum? Lo khamné sougn mako défon douma nekh tay mako deff diambour ma meilleure amie

Boulén ma jugé c juste erreur la rk loulén may conseil guén balma si longueur bi



Tata stp publié ko bi faux compte la pour gardé l'anonyme sama bénén compte bi bindeu nala si lou beuri mé meusoko publié diap si diakhlé na trop.













SDSK