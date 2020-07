Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le témoignage du jour : j'avais interdit à mon mari de prendre une seconde épouse...aujourd'hui je suis deuxième femme Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Juillet 2020 à 15:30 | | 0 commentaire(s)| je suis tombé sur cette histoire touchante sur Facebook et j'ai jugé utile de la partager avec la communauté SDSK.



Ce n'est pas mon histoire, ni celle d'une personne que je connais, mais le sens de ce récit est très important.



💭 Seconde épouse : l'histoire d'une soeur

"Deuxième femme! Les mots résonnaient dans mon cerveau. Pourquoi? Suis-je pas assez bien? Jamais! Je n'accepterai jamais une deuxième femme! Si tu veux une deuxième femme, sors la chercher mais saches qu'à ton retour je ne serai plus la !

Voici mes paroles à mon mari il y a quelques années quand il m'a dit qu'il avait l'intention de se marier une deuxième fois. C'était une femme récemment divorcée avec 4 enfants. Elle avait du mal, dit-il, elle ne savait pas d'où viendrait le prochain repas ni comment subvenir aux besoins de ses enfants.

"Où est leur père?" J'ai demandé: "Ne peut-il pas s'occuper de ses propres enfants? Pourquoi toi, un homme étranger, tu devrais porter le fardeau d'un autre homme? Il y a sûrement d'autres façons de l'aider financièrement sans avoir à l'épouser!



Je ne pouvais pas m'imaginer dans une polygamie. Partager mon mari avec une autre femme. Partager son amour, ses sourires, ses blagues avec une femme autre que moi. Je ne pouvais pas l'imaginer en la tenant près d'elle et en lui chuchotant des mots d'amour à l'oreille. C'était inacceptable. Un scandale. Après tout, j'ai été pour lui une épouse, amante, mère, médecin, femme de ménage. J'ai élevé ses 3 beaux enfants. Comment peut-il m'insulter en épousant une autre femme comme si je n'étais pas assez bien! Pas assez jolie; Pas assez jeune !

NON! Je ne pouvais pas accepter cela et je lui ai clairement expliqué ma position: si elle entre, je sors! Clair et simple. S'il veut risquer notre mariage, notre vie, nos enfants pour une autre femme, alors il doit aller de l'avant. Je ne le supporterai pas!



Tout cela c'était il y a plusieurs années maintenant; Quand je pensais que la vie durerait pour toujours et que rien ne changerait jamais. Mais c'est faux…

Mon mari ne s'est pas marié avec une deuxième femme. Après tous mes avertissements et toutes mes menaces, il a abandonné l'idée. Je ne sais pas ce qui est arrivé à la femme et aux enfants. J'espère qu'ils ont déménagé dans une autre ville.

Il n'a plus jamais mentionné de deuxième épouse et j'en étais contente. J'ai réussi à garder mon mari mais je ne savais pas que notre temps était compté.

Ses derniers mots pour moi furent qu'il avait mal à la tête et qu'il allait se coucher jusqu'àu isha. Il n'a jamais prié le isha cette nuit-là, parce qu'il ne s'est jamais réveillé!



J'ai été dévasté par sa mort soudaine. L'homme avec qui j'avais passé ma vie s'est arraché à moi en une seconde. Je l'ai pleuré pendant très, très longtemps, négligeant mes enfants et mes affaires. D'un coup, tout s'est effondré et nous avons commencé à tout perdre un par un. D'abord la voiture puis la boutique, puis la maison.

Nous avons emménagé avec mon frère et sa famille. Mes 3 enfants et moi avons encombré la maison et ma belle-sœur s'est vite ennuyée de notre présence. J'avais besoin de sortir, de travailler et de trouver un endroit à nous au lieu de vivre des restes des autres. Mais je n'avais aucune compétence.



Quand mon mari était vivant, nous vivions confortablement. Je n'avais pas besoin de sortir et de travailler ou de me doter d'une compétence. La vie est devenue très difficile pour moi et mes enfants et je n'étais plus jeune. Il me manquait tous les jours à chaque battement de mon cœur. Comment une condition peut-elle changer si radicalement?

Un jour, mon frère m'a dit que quelqu'un qu'il connaissait cherchait une femme. C'était une bonne personne, au bon comportement et très pieux. Parfait pour moi, et il voulait que je sois sa deuxième femme.

C’est la deuxième fois de ma vie que le mot deuxième femme m’a été mentionné. Mais quelle circonstance différente!



Il est venu chez mon frère pour me voir. Il y avait une connexion immédiate entre nous. Je l'aimais bien et j'aimais tout de lui. Il m'a dit que sa première femme était consciente de son intention de se marier à nouveau mais qu'elle n'était manifestement pas favorable à l'idée et qu'il ne savait pas quelle serait sa réaction quand il lui dirait qu'il avait trouvé quelqu'un. Sa réponse, a-t-il dit, dépendrait de son acceptation de la polygamie.

J'ai commencé à prier Istikhara ce soir-là. Je voulais tellement désespérément que ça marche. Je me suis souvenu il y a tant d'années quand la vie d'une autre femme dépendait de ma décision et que ma décision était le rejet. Je me suis senti mal, je me suis repenti. Pas même une fois dans ma vie je pensais que mon action était digne de repentance car pour moi je n'avais rien fait de mal.. Je n'ai fait que protéger ce qui m'appartenait.



Maintenant que je suis du côté du besoin, j'ai réalisé à quel point j'avais tort de refuser à une autre femme ce PRIVILÈGE de mari. J'ai prié avec ferveur pour qu'elle m'accepte!

Il m'a téléphoné quelques jours plus tard pour me dire que sa femme avait du mal à l'accepter mais qu'elle était prête à me rencontrer.

J'étais nerveuse le jour de la rencontre. J'ai beaucoup prié la veille et j'ai demandé à Allah de m'aider. Quand je l'ai rencontrée, elle était une personne, une femme comme moi. Une femme qui aimait son mari et craignait de le perdre.

Elle m'a pris la main et les larmes aux yeux a dit: «C'est très difficile pour moi, mais j'espère que nous pourrons être sœurs» ses mots m'ont brisé le cœur.



Tout ce dont j'avais besoin en ces jours sombres était une main tendu vers moi, me donnant espoir et volonté de continuer. Sa femme était pour moi, la femme que je n'ai jamais été et que je n'aurais jamais pu etre et je lui en serai toujours reconnaissante. Je pensais que personne ne pouvait aimer son mari comme j'aimais le mien, mais elle m'a appris le vrai sens de l'amour inconditionnel.

Vous ne connaissez jamais la situation d'une personne tant que vous n'y êtes pas. Jugez par ce qui est juste selon Coran et sunna et vous verrez comment Allah subhanahu wa ta’ala vous recompensera par le double."



Morale de l'histoire: ne soyez pas si etroite d'esprit malgré ce qu'Allah a rendu halal, de peur qu'il ne vous mette dans la même position un jour pour vous eduquer et vous apprendre la leçon.





SDSK



