Le travail agricole: un débouché pour les jeunes migrants…

Piste de solution ou lueurs d’espoir, le travail agricole se positionne comme un débouché pour les jeunes migrants ! Dans ce reportage de Radio Défar sougnou bopp, Baye Diouf revient sur un paradoxe, des jeunes qui quittent leurs mieux et terres, au Sénégal, en Afrique pour se livrer à l’agriculture en Italie, en Europe. …Comme l’Afrique qui s’affame pour nourrir les autres…Reportages sur ces émigrés qui cache leur travail, leur gagne-pain, même s’ils sont très bien payés…Et si on y réfléchissait plus en profondeur…