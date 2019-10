Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le très beau geste de Kylian Mbappé pour les enfants de Dj Arafat Rédigé par leral.net le Lundi 7 Octobre 2019 à 15:53 | | 0 commentaire(s)| Un grand rêve des enfants de Dj Arafat vient être réalisé. Celui de rencontrer, un jour, le footballeur international français évoluant au poste d’attaquant au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé. Et c’est désormais chose faite !



Le Boss de la Yorogang rêvaient de voir un jour le sacré champion du monde en Russie en 2018 avec l’équipe de France. Le talentueux rappeur malien a ainsi aidé les enfants à croiser la route du prodige du football français.



«Une promesse est une promesse : Mael et Ezeliel les enfants de notre frère Yorobo Dj Arafat , paix a son âme, rêvaient de voir @k.mbappe , l’émotion était à son comble , les voir sourire être heureux c’était l’objectif », a écrit Mokobé sur sa page instagram.



"On a passé une après-midi magnifique au parc des princes ( PSG ) à rigoler ils ont de l’énergie les petits ils m’ont rendu fou 😂😂😂😂😂 ils bougeaient de partout mais c’était magique , Mael a même offert un bonbon à Kylian Mbappe, mais quand ils ont vu leur idole ils avaient des paillettes dans les yeux » a déclaré le rappeur qui était aussi très heureux d’avoir redonné de la joie aux enfants du Daishikan décédé le 12 août dernier dans un tragique accident de moto.



