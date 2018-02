Le trophée de la Coupe du monde sera à Dakar le 11 mars prochain

"Le trophée sera à l’aéroport de Diass le 11 mars, d’où il partira pour le Palais de la République pour être présenté au président de la République", a déclaré le responsable marketing Afrique de l’Ouest de la Société des brasseries de l’Ouest africain (SOBOA), sponsor de la Coupe du monde depuis 1978.



Après le Président Macky Sall, le trophée sera présenté au grand public le lendemain au Grand Théâtre national de Dakar, où "10 000 personnes sont attendues pour prendre des photos avec la coupe sans la toucher", a précisé Serge Aguie au siège de la SOBOA, à Dakar.



Pour cette étape, il "n’y aura pas de caravane comme en 2009", dernière année où la coupe du monde avait transité au Sénégal, ont rappelé les organisateurs qui justifient l’option prise pour des photos par des "soucis de sécurité".



Le Sénégal est le seul pays en compagnie du Nigeria, parmi les qualifiés africains à la Coupe du monde, à recevoir le trophée qui fera escale dans 91 pays, pour un parcours de 152 000 kilomètres en neuf mois.



D’un poids exact de 6142 grammes en or massif, le trophée de la Coupe du monde de football est une propriété exclusive de la Fifa qui en fait une réplique pour tout vainqueur et le remet à chaque équipe qui le remporte trois fois de suite.



Conçu pour n’être touché que par les vainqueurs de la Coupe du monde et par les chefs d’Etat ou de gouvernement, il ne sera touché lors de son passage au Sénégal que par le chef de l’Etat, tous les autres devant juste se contenter de prendre une photo avec.







Aps