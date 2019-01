Le tuyau de Keur Momar Sarr en panne

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Janvier 2019 à 13:17

Cette fois-ci, ce sont le travaux d’une société des Btp qui sont avancés comme justificatifs d’une panne qui va priver une bonne partie du Cap-Vert de l’eau.



Une fois encore, une fois de trop serait-on tenté de dire, la conduite d’eau qui amène l’eau du Lac de Guiers jusque chez ses consommateurs dans la région de Dakar, a été endommagée.



La Sénégalaise des eaux (Sde) qui annonce la nouvelle dans un communiqué publié hier, met en cause une entreprise de travaux publics, Agts, qui réalise des travaux pour le compte d’Ageroute et qui aurait endommagé le fameux tuyau.



L’opérateur du service de distribution de l’eau en zone urbaine, qui a récemment perdu le marché au profit d’un concurrent français, mais qui a été maintenu dans le cadre d’un moratoire signé avec les pouvoirs publics, a annoncé dans son communiqué des «perturbations allant de la baisse de pression au manque total d’eau» dans les départements de Rufisque, Pikine, Guédiawaye et Dakar. Il a néanmoins tenté de rassurer que les travaux de réparation devraient permettre de rétablir la situation en un maximum de 48 heures.















Le Quotidien

