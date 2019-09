Le verdict sur l’affaire du chauffeur de Tata qui a ôté la vie à un garçon de 6 ans, fait polémique Les courses entre véhicules sur la route, fâchent les Sénégalais qui sont aussi victimes des différents accidents causés par ces scènes. Khadim Ndiaye, le chauffeur de bus Tata qui a ôté la vie à un jeune garçon de 6 ans à Yeumbeul, connait désormais son sort. Mais le verdict fait polémique.

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Septembre 2019 à 10:46



En plus d’être condamné à 3 mois de prions, son permis de conduite est suspendu et il doit payer une amende de 106 mille francs CFA. Poursuivi pour homicide volontaire, le prévenu raconte que c’est en prenant des passagers à l’arrêt qu’il a roulé sur l’enfant sans s’en rendre compte.



Le procureur qui serait accusé de n’avoir pas donné une bonne correction au chauffeur, aurait dénoncé le comportement de certains conducteur de bus Tata. Quant à Khadim Ndiaye, il nie le fait qu’on dise qu’il faisait une course-poursuite avec un autre bus.

