Le village de Niakhar dans le noir : Le Président Macky Sall interpellé Le village de Niakhar (région de Fatick), polarise de nombreux quartiers périphériques qu'on appelle les hameaux. Cette «importante» partie de la population vie depuis longtemps dans l'oubli sur la distribution des services publics. En 2021, les quartiers de Niakhar n’ont pas été électrifiés, alors que le village est électrifié depuis 1999.

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Août 2021 à 10:01 | | 0 commentaire(s)|

En effet, cette «marginalisation» d'une partie de la population a poussé ses différents quartiers, à savoir Ngaraf, Sob Mack, Pin Niokhor, Tocassone, à se retrouver autour d'un seul collectif citoyens, appelé «Fédération des villages debout», afin de pouvoir mettre fin à ce qu’elles qualifient d’«injustice».



Selon ces populations, les actes qui montrent cette «discrimination» sont le projet des lampadaires qui était un programme national. Mais aussi, les populations de Niakhar disent «être oubliées par le programme d'électrification rurale universel pour la commune qui englobe les 32 villages de la commune.



«Jusqu'à présent nous sommes oubliés par ce programme ; ce qui fait que nous sommes considérés comme village électrifié comme les habitants du village de Niakhar centre, alors que 144 ménages sont sans électricité, 1800 habitants sont sans électricité. Ce qui est inadmissible, car aujourd'hui, il n’y a aucun village dans la commune qui a une telle masse populaire. Ce qui fait que nous méritons plus de considérations. Nous avons essayé de régler les choses à l'amiable en allant voir le maire actuel, Macodou Sène, en lui expliquant notre problème ; mais il n'a rien fait depuis lors. Ce qui pousse la population de ces différents quartiers à se révolter», a-t-on lu dans un communiqué.



À cet effet, les populations de Niakhar lancent un appel solennel au Président de la République, Macky Sall, et mettent en garde les élites politiques tout en promettant de combattre «l’injustice» qu’elles subissent à Niakhar même.

Tribune



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos