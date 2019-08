Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Le vinaigre de cidre: Une solution naturelle contre les règles hémorragiques ? Rédigé par leral.net le Lundi 19 Août 2019 à 14:40 | | 0 commentaire(s)| Vous recherchez des solutions naturelles contre les règles hémorragiques ? Vous voudriez avoir des règles moins gênantes mais lorsqu’elles sont abondantes c’est votre quotidien, c’est votre vie de couple ou encore votre portefeuille qui en souffrent ?

Il est tout à fait possible d’avoir des règles hémorragiques sans qu’il n’y ait là rien d’inquiétant mais une quantité importante de sang perdu peut fatiguer.



Dans cet article, je vous dévoile une solution pour limiter les règles hémorragiques.

Vous pouvez essayer le vinaigre de cidre pour surmonter le problème des règles abondantes. Il fonctionne comme un tonique pour éliminer les toxines de votre corps et pour maintenir l’équilibre hormonal. Il peut même être utile dans le traitement des symptômes comme les crampes, les maux de tête, l’irritabilité et la fatigue



– Mélangez 1 à 2 cuillères à café de vinaigre de cidre de pomme dans un verre d’eau.



– Buvez cette solution 3 fois par jour pendant le cycle menstruel pour de meilleurs résultats.



Florence Bayala



