Leadership de l'opposition: Les partisans de Sonko s'expliquent !

Mardi 1 Septembre 2020

Une majorité de l'opposition a désigné Idrissa Seck comme chef de l’opposition, mais d'aprés certaines informations, Pastef de Ousmane Sonko aurait opté pour le Me Abdoulaye Wade, leader du Parti démocratique sénégalais (Pds). Mais seulement, selon les partisans de Ousmane Sonko, cette version est loin d’être celle de leur leader.



« Loin des préoccupations du peuple, cette mesure n’a aucune importance pour les Sénégalais et ne doit pas être une priorité pour la classe politique. Un chef de l’opposition décrété n’est chef que de lui-même, son parti et, peut-être, sa coalition » déclare Pastef, dans un communiqué parcouru par "Le Témoin".



Pour les partisans de Ousmane Sonko, la désignation du leader de l’opposition pourrait se faire selon certains aspects bien définis.

« Cependant, puisqu’elle est inscrite dans l’ordre du jour de la commission et dans la Constitution depuis le référendum de 2016 sans qu’aucune loi n’ait été adoptée depuis pour son application effective, nous suggérons, comme il est de coutume dans la majorité des démocraties où elle est appliquée, que la désignation du chef de l’opposition se fasse à partir de l’échelon législatif. (…). Cette option se justifie par le fait que le chef de file de l’opposition, dans les systèmes politiques où il est consacré, porte la voix de l’opposition sur des questions d’intérêt national…. », ajoute le texte.

