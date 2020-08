Leadership des Douanes sénégalaises : L’inspecteur principal des Douanes, Demba Seck, nommé administrateur technique à l’OMD L’inspecteur principal des douanes Demba Seck a décroché haut la main le poste d'Administrateur technique à la Direction des Questions tarifaires et commerciales (Origine) de l’Organisation mondiale des douanes. En effet, à la suite d’une farouche compétition et au terme d’une sélection rigoureuse, Demba Seck a surclassé ses concurrents en prouvant par ses compétences qu’il était le meilleur profil pour le poste ainsi mis en compétition.



L’annonce officielle de sa nomination a été faite par le Secrétaire général de l’OMD, Monsieur Kunio Mikuriya, au Directeur général des Douanes sénégalaises, Monsieur Abdourahmane Dieye en ces termes : « J’ai le plaisir de vous faire savoir, qu'après avoir consulté la Commission administrative, j’ai décidé de nommer M. Demba Seck au poste d'Administrateur technique à la Direction des Questions tarifaires et commerciales (Origine) ».



Jusque-là, Contrôleur interne à la Direction du Contrôle interne de la Direction générale des Douanes, l’Inspecteur principal des Douanes Demba Seck remplace à ce poste la danoise Mette Werdelin Azzam. Sa nomination au poste d’Administrateur technique tient à son riche parcours mais aussi et surtout aux nombreux services rendus à l’OMD, à travers des modules, sessions de formations et partage d’expérience qu’il a eu à conduire pour le compte de plusieurs pays membres de l’OMD.

D’ailleurs, dans une lettre de remerciements envoyée par le Secrétaire général de l’OMD au Directeur général des Douanes à la suite d’une session de formation sur les règles d’origine préférentielles pour le compte des pays anglophones les moins avancés animée par Demba Seck à Mombassa, au Kenya, du 03 au 06 décembre 2019, Monsieur Kunio Mikuriya présenté Monsieur Seck : « comme un technicien qui a fait montre d’un haut degré d’expertise technique et une bonne capacité à travailler avec les participants pour faire en sorte que toutes leurs questions soient examinées d’une manière approfondie et qu’une réponse leur soit apportée ».

Le Ministre des Finances et du Budget ne dira pas moins de lui dans une lettre de félicitations qu’il a adressé à l’Administrateur technique Seck à la suite de sa nomination. Abdoulaye Daouda Diallo écrit : « Le choix porté sur votre personne témoigne de vos remarquables qualités professionnelles » avant d’ajouter que ce choix « honore l’État du Sénégal et participe assurément au rayonnement de l’image de marque de l’administration des Douanes ».

L’Inspecteur principal des Douanes Demba Seck est titulaire du Certificat d’Accréditation de l’Organisation mondiale des Douanes dans le domaine du Dossier recettes, règles d’Origine. Il est actuellement le seul administrateur de nationalité sénégalaise en poste à l’OMD. Il entre en fonction dans les jours à venir à Bruxelles au siège de l’organisation pour un mandat de 5 ans renouvelable. Les Ressources humaines de l’administration des Douanes sénégalaises viennent encore une fois de montrer leur savoir-faire, la qualité de leur formation et leurs aptitudes à servir partout où le devoir les appelle à travers le monde.

