Leadership féminin: Marème Sèye Sène, désignée meilleure première Dame locale Marème Sèye Sène, Chef d’entreprise, présidente fondatrice de l’association la voix rurale, actrice de développement a raflé les distinctions honorifiques de l’année 2022 avec des trophées femme leader et celui de la Dame locale. Ces consécrations de l'Association « Dialki Dieg » et étoile production restent une reconnaissance des efforts de la première Dame de Niakhar.

Marème Sèye Sène, épouse du Maire de la commune de Niakhar, dénommée la First Lady du Sine dans ses activités économico-sociales effectue un travail remarquable. Elle contribue fortement, dit-on, à la création d’emplois, la formation, l’autonomisation de la femme.



Elle fait montre régulièrement de son soutien à l’éducation, aux étudiants et, à la petite enfance. D’ailleurs, c’est son investissement dans ses domaines qui lui ont valu ces prestigieuses récompenses. Désignée meilleure première Dame locale de l’année 2022, elle figure parmi les 50 femmes leaders au service de la Nation.



Plus qu'une reconnaissance personnelle supplémentaire, elle revendique fièrement son identité de militante de première heure de MAC de son époux, qui le soutient et l’accompagne dans ses œuvres. Elle compte donner de son mieux pour gagner chaque année la sympathie des populations et garder ses titres. Elle loue le soutien constant des populations locales.



