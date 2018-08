Leewtoo Production et la conférence sur l’Emergence

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Août 2018

Le président de la République a révélé avant-hier, lors de la Réunion du Conseil des ministres, l’organisation de la conférence sur l’Emergence qui devra se tenir à Dakar, au mois de janvier prochain. Nos radars rapportent que c’est Thialiss Faye et une agence de communication qui vont driver le topo.



L'événement débutera juste après la Tabaski, pour prendre fin au mois de septembre prochain. En prélude, une série de conférences et de forum sur le Pse seront organisés.











Les Echos

